Wereldbank werkt aan steun van 3 miljard dollar voor Oekraïne

Dat zei de Wereldbank in een gezamenlijke verklaring met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). ‘We zijn diep geschokt en betreurd door de verwoesting die de oorlog in Oekraïne veroorzaakt voor mensen en de economie. Mensen worden gedood, verwond en gedwongen te vluchten, met enorme schade aan de infrastructuur van het land. We staan met het Oekraïense volk tijdens deze verschrikkelijke tijden’, aldus de verklaring.

De Wereldbank stelt dat goedkeuring van het eerste deel van de noodhulp deze week zal worden voorgelegd aan het bestuur. Daarna moet er snel nog eens 200 miljoen dollar vrijkomen voor zorg en onderwijs in Oekraïne. Het IMF werkt ook aan extra financiële steun aan het land.

Wereldbank-president David Malpass en IMF-directeur Kristalina Georgieva schreven verder dat de wereldeconomie last krijgt van de crisis, omdat de grondstoffenprijzen verder worden aangejaagd, wat de inflatie harder stuwt. Die hoge inflatie treft volgens hen vooral armere mensen. Ook worden de financiële markten flink verstoord zolang het conflict duurt. De westerse sancties tegen Rusland hebben ook een aanzienlijke impact, aldus de Wereldbank en het IMF.