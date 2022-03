Cultuursector houdt inzamelingsactie voor Oekraïne

De culturele sector voert komend weekend actie voor Oekraïne. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden er met de campagne #rtforUkraine meerdere activiteiten georganiseerd door culturele organisaties. Een deel van de opbrengst van een activiteit of dag wordt gedoneerd aan Giro555. Ook het publiek wordt opgeroepen geld te storten.

Onder meer theaters, musea, bioscopen, poppodia en monumenten lichten dit weekend op in de kleuren van de Oekraïense vlag. Daarnaast zullen er momenten voor ‘bezinning’ worden georganiseerd voor het publiek. Zo kunnen bezoekers voorafgaand aan een voorstelling, rondleiding of workshop stilstaan bij de situatie in Oekraïne.

Het programma en deelnemende instellingen worden vanaf woensdag bekendgemaakt via de website www.h-artforukraine.nl. De actie is een initiatief van de Taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties.