Apple stopt met verkopen in Rusland vanwege Oekraïne

Technologieconcern Apple stopt met de verkoop van al zijn producten in Rusland, zoals bijvoorbeeld iPhones, vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook stopt het Amerikaanse bedrijf met de export naar Rusland.

‘We zijn zeer bezorgd over de Russische invasie van Oekraïne en we staan aan de kant van al die mensen die lijden als gevolg van het geweld’, aldus een verklaring van Apple. Het bedrijf zegt de humanitaire inspanningen in de regio te ondersteunen en te helpen bij de vluchtelingencrisis die is ontstaan door het oorlogsgeweld in Oekraïne.

Apple legt ook beperkingen op aan de betaaldienst Apple Pay en andere diensten in Rusland.