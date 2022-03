Wall Street fors lager door Oekraïne, olieprijzen schieten omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met forse koersverliezen gesloten. Beleggers op Wall Street waren bezorgd over de oorlog in Oekraïne nu het conflict steeds bloediger wordt. Ook is er vrees dat de zware sancties van het Westen tegen Rusland een grote impact zullen hebben op de wereldeconomie. De olieprijzen gingen juist sterk omhoog door onzekerheid over de Russische olieleveringen.