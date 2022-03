Russisch regime blokkeert onafhankelijke zenders

De Russische autoriteiten hebben de toegang geblokkeerd tot een bekende onafhankelijke televisiezender en een commercieel radiostation. Daarmee willen ze hun greep versterken op de berichtgeving over de Russische invasie in Oekraïne. Het gaat om de televisiezender Dozjd (Regen) en het radiostation Ekho Moskvy (Echo van Moskou).

Volgens de televisiezender beschuldigt Moskou hen ervan op te roepen tot het ‘plegen van extremistische en gewelddadige handelingen’. Ook zouden ze bewust onjuiste informatie over de ‘activiteiten van Russisch militair personeel’ verspreiden. Volgens het regime in het Kremlin gaat het in het buurland Oekraïne slechts om een zogenoemde speciale operatie van beperkte omgang.

Dozjd en Ekho Moskvy onderscheidden zich samen met de krant Novaja Gazeta van de meeste andere Russische media door in hun berichtgeving over Oekraïne niet de officiële lijn van het Kremlin te volgen. De Russische autoriteiten hebben de media verplicht zich enkel te baseren op informatie van het Kremlin, het leger en de ministeries.