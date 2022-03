CPB-directeur: mogelijk koopkrachtdaling door oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne gaat gevolgen hebben voor de koopkracht van een hoop Nederlanders. Daarvoor waarschuwt directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Pieter Hasekamp dinsdag in het NPO Radio 1-programma Geld of je Leven (EO). Hasekamp stelt dat met name mensen met een laag inkomen geraakt kunnen worden en dat het kabinet daarom ‘iets extra’s’ moet doen.