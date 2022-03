De Amerikaanse president Joe Biden heeft ruim een halfuur met de belaagde Oekraïense president Volodimir Zelenski gebeld. De twee hebben regelmatig contact sinds de Russische inval in Oekraïne vorige week.

Volgens Zelenski sprak hij deze keer met Biden over de leidende Amerikaanse rol bij de sancties tegen Rusland en over militaire hulp aan zijn land. ‘Wij moeten de agressor zo snel mogelijk stoppen’, was verder zijn boodschap op Twitter.