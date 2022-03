Benzineprijzen maken reuzensprong naar meer dan 2,25 per liter

De benzineprijzen gaan woensdag fors omhoog. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers schiet de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro 95 met 2,8 cent omhoog. Daarmee komt dat gemiddelde uit op 2,265 euro voor een liter en dat is voor het eerst meer dan 2,25 euro per liter. Een liter diesel wordt 1,8 cent duurder en kost 1,935 euro.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten en middelt die. Daaruit komt de gemiddelde adviesprijs. De adviesprijzen hoeven overigens doorgaans alleen langs de snelweg te worden betaald. Langs andere wegen worden kortingen gegeven, maar ook daar is het al nauwelijks meer mogelijk om benzine te vinden die minder dan 2 euro per liter kost.