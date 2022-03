European Film Academy boycot Russische films

‘De Academy veroordeelt met klem de oorlog die door Rusland is begonnen - de soevereiniteit en het grondgebied van Oekraïne moeten worden gerespecteerd. De acties van Poetin zijn verschrikkelijk en totaal onaanvaardbaar. We veroordelen ze met klem’, aldus de Europese organisatie.

De European Film Academy blijft filmmakers steunen en verenigen ‘die ons geloof in menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten delen’. De organisatie steunt Russische filmmakers die zich tegen de oorlog uitspreken, maar ‘met het oog op een brute en ongerechtvaardigde aanval, moeten we onze zusters en broeders in Oekraïne steunen, wier leven op het spel staat’.

De European Film Awards worden in december uitgereikt in IJsland. De prijzen gaan naar de beste films, acteurs en makers van films uit Europa.