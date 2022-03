Zwitsers moederbedrijf Nord Stream 2 vraagt uitstel betaling aan

Het in Zwitserland gevestigde moederbedrijf van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Eerder op de dag meldde dat bedrijf, dat ook Nord Stream 2 heet, al dat de contracten met zijn werknemers zijn opgezegd als gevolg van Amerikaanse sancties. Daardoor verloren meer dan honderd mensen hun baan bij het bedrijf.

Vorige week had Duitsland vanwege de Russische oorlogsdreiging in Oekraïne al besloten dat het proces voor het verkrijgen van een vergunning voor Nord Stream 2 voorlopig wordt stilgelegd. De pijplijn waarmee gas rechtstreeks van Rusland naar Duitsland kan worden vervoerd, is klaar maar kan zonder die goedkeuring niet in gebruik worden genomen.

Het project is al langer omstreden. Met name de Verenigde Staten zien de verbinding als een mogelijkheid voor Rusland om zijn druk op Europa op te voeren.