EU-parlement: hardere acties om Rusland strategisch te verzwakken

Het Europees Parlement eist hardere sancties tegen Rusland om het land strategisch te verzwakken. In een resolutie over de Russische agressie tegen Oekraïne eist het parlement dat het Kremlin alle militaire activiteiten in het land stopzet en veroordeelt het de betrokkenheid van Belarussische dictator Alexandr Loekasjenko. Ook roept het parlement de EU-instellingen op de weg vrij te maken voor de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne.