NAVO-ministers praten vrijdag over situatie Oekraïne

De ministers van Buitenlandse Zaken van de dertig NAVO-landen komen vrijdag in Brussel bijeen om te overleggen over de situatie in Oekraïne. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg leidt de vergadering in het hoofdkwartier van de militaire alliantie.

Wopke Hoekstra zal namens Nederland het overleg naar verwachting bijwonen. De NAVO heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne meer materieel en troepen naar oostelijke lidstaten gestuurd, maar overweegt niet om militair in te grijpen in Oekraïne, dat geen lid is van het verbond.