In ziekenhuizen kunnen weer iets meer operaties aan knie en heup

De overige 49 ziekenhuizen waar de NZa gegevens van heeft, kunnen deze zorg momenteel nog slechts deels leveren.

Het aantal ziekenhuizen dat ook de kritieke planbare zorg, zoals bijvoorbeeld kankerbehandelingen, op tijd kan uitvoeren is afgelopen week gelijk gebleven, aldus de NZa. Het gaat om 68 ziekenhuizen. Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken moet worden uitgevoerd om gezondheidsschade te voorkomen.

Gebruikelijk

Ziekenhuizen voeren iets minder operaties uit dan vorige week. Momenteel zijn er 18 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal, tegenover 15 procent vorige week. De afname komt waarschijnlijk door de vakantieperiode, zegt de NZa daarover. ‘Het is gebruikelijk dat in deze periode minder operaties worden uitgevoerd.’

Het ziekteverzuim onder zorgpersoneel blijft onverminderd hoog, meldt de autoriteit. Op de intensive cares van ziekenhuizen zit momenteel 10,3 procent van de medewerkers thuis. Dat was vorige week ook al zo. Op de verpleegafdelingen nam het percentage personeel dat ziek is gemeld af van 10,4 procent naar 10 procent.

Vervolgzorg

De NZa waarschuwt ziekenhuizen dat ook in de rest van de zorg, zoals bij de huisartsen en in de thuiszorg, het ziekteverzuim hoog blijft. Iemand die een operatie ondergaat, heeft daarna soms bijvoorbeeld een tijdje thuiszorg nodig. Daar moeten ziekenhuizen bij het vergroten van het aantal ingrepen rekening mee houden, aldus de autoriteit. De zogenoemde ‘vervolgzorg’ mag niet extra worden belast.