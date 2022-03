Volt: drie meldingen over seksuele avances van Gündogan

Van de dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan gaan er drie over seksuele avances die de politica zou hebben gemaakt. Dit zei advocaat Rachelle Mourits van Volt dinsdag in het kort geding van Gündoğan tegen de partij.

De drie melders noemden de seksuele avances ‘ongemakkelijk en intimiderend’, zei Mourits. Tussen Gündoğan en deze melders zou sprake zijn van een verschil in leeftijd en positie. Over de precieze aard van de seksuele avances liet de advocaat van Volt zich tijdens het geding niet uit.

De melders die met het het onderzoeksbureau van Volt spraken zijn voormalig leden van het landelijk bestuur, een medewerker van de Tweede Kamerfractie, vrijwilligers en personen die actief zijn in een lokale afdeling van de partij.

Structurele opmerkingen

Bij twee meldingen ging het over structurele opmerkingen over seksuele geaardheid en uiterlijk. Die twee melders gaven aan dat zij zich in hun waardigheid voelden aangetast.

Drie melders claimen dat het Kamerlid handtastelijk is geweest door ze ‘een tik op de billen’ te hebben gegeven. Bij een van hen zou dit meermaals zijn gebeurd.

Alcoholgebruik

Zeven melders hebben het alcoholgebruik van het Kamerlid aangekaart. Die zou volgens de melders ‘problematisch’ zijn. Haar gedrag na het drinken van alcohol gaf de melders ‘gevoelens van ongemak en schaamte’. Negen melders gaven aan dat zij stevige verbale aanvaringen met Gündoğan hebben gehad. Die aanvaringen noemen ze ‘diskwalificerend’, ‘ongepast’ en ‘buiten proportie’.