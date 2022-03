Groepje artsen zamelt medicijnen en hulpmiddelen in voor Oekraïne

Enkele artsen in de regio Haarlem zijn medicijnen en medische hulpmiddelen aan het verzamelen voor oorlogsslachtoffers en vluchtelingen in Oekraïne, heeft huisarts Irina Schend bevestigd na berichtgeving van Medisch Contact.

‘We zijn twee dagen geleden gestart. Inmiddels is het ziekenhuis Spaarne Gasthuis betrokken, ook andere huisartspraktijken weten ervan. Het krijgt een sneeuwbaleffect’, zegt de Haarlemse arts.

De artsen verzamelen nu eerst spullen voor gewonden zoals verbandmiddelen, hechtdraden, sterilisatiemiddelen, antibiotica en verdovingsmiddelen. Van een plaatselijke apotheker kreeg Schend toezeggingen voor allerlei medicijnen, waarvan de houdbaarheid over enkele maanden verloopt. Ook verloskundigen in de regio Leiden komen volgens haar spoedig spullen brengen, waaronder melkproducten.

Grote donaties

Om de goederen naar Oekraïne te krijgen werken de artsen samen met de hulporganisatie IDA Foundation. Mogelijk vertrekt er zaterdag al een konvooi richting de Poolse grens, maar dat is nog onzeker.

De huisarts hoopt dat er meer medici, ziekenhuisapothekers en vooral farmaciebedrijven hulp gaan bieden. ‘Farmaceuten kunnen grote donaties doen. Dat is wat er heel erg nodig is op dit moment. Er zijn heel veel gewonden in Oekraïne.’