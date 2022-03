Verzetsmuseum vraagt steun voor onafhankelijke media in Oekraïne

Het Verzetsmuseum in Amsterdam stelt komende week zijn socialemediakanalen beschikbaar om aandacht te vragen voor onafhankelijke media in Oekraïne. Het museum werkt daarbij samen met Free Press Unlimited, die wereldwijd journalisten ondersteunt in betrouwbare informatievoorziening.

Oekraïne is een land met tweetalige media (Oekraïens en Russisch) die elkaar vaak overlappen, aldus de culturele instelling. ‘Nu vrijwel alle informatie die vanuit Rusland komt op zijn minst onbetrouwbaar is, en vaak ronduit staatspropaganda, is het enorm belangrijk dat er ook onafhankelijke informatie beschikbaar is en blijft in de Russische taal.’

Free Press Unlimited zet zich hiervoor in en heeft volgens het museum alle hulp nodig om journalisten te beschermen, in veiligheid te brengen en te voorzien van de benodigde middelen om onafhankelijke informatie te kunnen verstrekken.

In een Facebookbericht schrijft het museum verder: ‘Het verzet in Oekraïne en Rusland verdient alle steun. Wij hopen dat de EU harde acties onderneemt, óók als dat nadelige effecten heeft voor onze welvaart.’