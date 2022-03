Oekraïne ruilt Russische officier voor vijf Oekraïners

In de regio Soemi in het noordoosten van Oekraïne is een Russische gevangengenomen officier vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van vijf Oekraïense militairen. Dat meldt de gouverneur van de regio, Dmitro Zjivitskii, in een bericht op sociale media. Volgens de gouverneur is het de eerste keer dat gevangengenomen soldaten uitgeruild worden tijdens het conflict in Oekraïne.

De gouverneur deelt een video van een blonde man in handboeien, die in de Russische stad Omsk geboren zou zijn. In de video vertelt Zjivitskii dat de officier zal worden vrijgelaten in ruil ‘voor Oekraïense strijders’. De video is nog niet geverifieerd.