Harley-Davidson en Jaguar Land Rover stoppen ook in Rusland

De Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson en het Britse autobedrijf Jaguar Land Rover stoppen met leveringen aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Steeds meer westerse bedrijven staken hun activiteiten in Rusland in verband met de Russische invasie van Oekraïne en de harde economische sancties die worden opgelegd aan Moskou.