Advocaat relativeert meldingen tegen Volt-Kamerlid Gündogan

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft dinsdagmiddag inzicht gegeven in de dertien meldingen tegen Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan, die tot voor kort lid was van de Tweede Kamerfractie van Volt. De meldingen die gaan over seksueel overschrijdend gedrag gaan volgens haar raadsman over ‘een tik op de billen en opmerkingen over uiterlijk’.

Volgens Knoops komen de meldingen deels van voormalige medewerkers die nu al elders werkzaam zijn en zich niet langer onveilig op de werkvloer kunnen voelen. Het zou gaan om ‘stevige verbale aanvaringen’.

Volgens Knoops is de enige concrete klacht over Gündoğan afkomstig van een voormalige vriend, zo bleek tijdens het kort geding dat het Kamerlid aanspande tegen de fractie van Volt. ‘Zij gaf hem een jaarcontract, dat niet werd verlengd’, zei Knoops. Het ontaardde volgens hem in een ‘verzuurde vriendschap’ waarna haar gedrag een ‘intimiderende’ en ‘grensoverschrijdende’ lading zou krijgen bij de melder.

Sterke vrouw

Volgens Knoops willen meerdere mensen in de fractie van haar af. Hij noemde vier voorbeelden uit de rij van dertien meldingen. ‘Een kan niet tegen haar omdat ze een sterke vrouw is. Een wil haar functie overnemen. Een wil geen concurrentie bij de verkiezing van het Europees Parlement. Een vond het vervelend dat ze kritiek kreeg op haar werk.’

Ook werd haar een problematische relatie met alcohol verweten, wat Knoops totale nonsens noemt. Volgens Knoops is het niet aan Volt om te bepalen wat grensoverschrijdend gedrag is. ‘Het gaat hier niet om het vaststellen van het bewijs. We moeten uitermate voorzichtig zijn met het bericht dat er dertien meldingen zijn, zeker met de term grensoverschrijdend erbij. Dat moet nog blijken uit onafhankelijk onderzoek.’