Atoomwaakhond VN naar verluidt kritisch over Russische invasie

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) gaat zich naar verluidt zeer kritisch uitlaten over de Russische invasie in Oekraïne. Het orgaan dat namens de VN over de nucleaire activiteiten waakt, houdt woensdag in Wenen spoedberaad over Oekraïne.

In een concepttekst voor de bijeenkomst van het IAEA-bestuur, waarin 35 landen zijn vertegenwoordigd, wordt scherpe kritiek geuit op de inval. Volgens diplomaten is er een meerderheid voor een ‘veroordeling in de krachtigste termen van de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne’.

Er wordt nog wel onderhandeld over de tekst. Als die wordt afgezwakt zouden meer landen ervoor kunnen stemmen. Rusland is een van de leden van het bestuur van de organisatie, waarbij 173 landen zijn aangesloten.

Het beraad van woensdag gaat over de veiligheid van kerncentrales en de opslag van kernafval. Er zijn zorgen over het terrein van de in 1986 ontplofte reactor in Tsjernobyl, dat afgelopen week in Russische handen kwam. Hoewel er iets meer nucleaire straling is gemeten, vormt dat volgens het IAEA geen gevaar voor de volksgezondheid.