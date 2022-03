Inflatie Duitsland loopt weer op

De inflatie in Duitsland is in februari weer opgelopen, zo bleek uit officiële cijfers die dinsdag bekend werden. De verwachting is daarbij dat de prijzen verder op zullen lopen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Volgens het federale bureau voor de statistiek Destatis stegen de consumentenprijzen in februari met 5,1 procent op jaarbasis. Een maand eerder was er sprake van een inflatie van 4,9 procent. De hernieuwde stijging is tegen de algemene verwachtingen in. Kenners rekenden er in doorsnee op dat de inflatie geleidelijk zou afnemen na in december nog op een hoogtepunt van 5,3 procent te hebben gestaan.

De aanhoudende druk op de prijzen was te wijten aan corona-gerelateerde effecten zoals knelpunten bij de leveringen, aldus Destatis. Verder blijven volgens het statistiekbureau de prijzen van energieproducten een impact hebben op de prijsniveaus.

Verder wijst het statistiekbureau erop dat de bevoorrading met olie en vooral gas onder druk is komen te staan door de toenemende spanningen tussen het Westen en Rusland. Rusland is een belangrijke leverancier van Europese landen. ‘De ontwikkeling van de gas- en ruwe-olieprijzen blijft waarschijnlijk bepalend voor de ontwikkeling van de Duitse consumentenprijzen in de komende maanden,’ zei Fritzi Köhler-Geib, hoofdeconoom bij de publieke kredietverstrekker KfW. Volgens haar werken de sancties tegen Rusland ook verdere prijsstijgingen in de hand.