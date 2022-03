TASS: tweede onderhandelingsronde Moskou en Kiev woensdag

De tweede ronde van onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in het zuidoosten van Belarus staat gepland voor woensdag, meldt persbureau TASS. Van Oekraïense zijde is de afspraak nog niet bevestigd.

De eerste gespreksronde in Gomel over het staken van de vijandelijkheden werd maandag na vijf uur vruchteloos afgesloten. Wel werd de optie voor een vervolg in de komende dagen opengelaten. Volgens de Oekraïense delegatieleider moest daarvoor ruggespraak worden gehouden in de hoofdsteden Kiev en Moskou.

De Oekraïners, die uit zijn op een staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen, hebben weinig fiducie in de onderhandelingen. Maar er zouden wel aangrijpingspunten zijn voor verdere discussies.