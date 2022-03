Verdachte dodelijke steekpartij in Horst is 19-jarige inwoner

De verdachte die maandagavond laat werd opgepakt na een dodelijke steekpartij in Horst (Limburg) is een 19-jarige jongeman uit die plaats. Dat hebben woordvoerders van politie en Openbaar Ministerie dinsdagmiddag laten weten. Door de steekpartij kwam maandagavond een 21-jarige man uit de gemeente Horst aan de Maas om het leven. In verband hiermee zijn alle carnavalsfeesten in Horst afgeblazen.