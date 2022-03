Rusland kondigt aanval aan op Oekraïense veiligheidsdienst Kiev

Rusland gaat locaties aanvallen die toebehoren aan de Oekraïense veiligheidsdienst in Kiev, schrijft persbureau RIA op basis van uitspraken van het Russische ministerie van Defensie. Ook komen er aanvallen op locaties van een speciale legereenheid van Oekraïne, welke precies is niet bekendgemaakt. Het ministerie roept mensen in de buurt van deze locaties op om de omgeving te verlaten.

Om hoeveel en welke locaties het gaat is niet bekendgemaakt, evenmin wanneer deze zullen worden aangevallen. Met de aanvallen zegt het Russische ministerie ‘informatie-aanvallen’ op Rusland te willen voorkomen.