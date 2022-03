Lokale hulpdiensten melden zeker tien doden in Charkov

Er zijn zeker tien mensen overleden door de Russische beschietingen dinsdag in het centrum van de Oost-Oekraïense stad Charkov. Verder zijn er twintig mensen gewond geraakt, aldus lokale hulpdiensten. Zij laten weten dat reddingsdiensten tien mensen levend onder het puin hebben gevonden.

De raketten kwamen neer in woonwijken en op het gebouw van het stadsbestuur. Volgens de regionale autoriteiten zouden er onder meer kruisraketten zijn afgevuurd. In Charkov wonen 1,4 miljoen mensen, het is de tweede stad van Oekraïne.