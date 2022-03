Britse premier: duidelijk dat Poetin gaat falen in Oekraïne

De premier is in Polen voor overleg over de situatie in Oekraïne. Tijdens een persconferentie noemde hij het onwaarschijnlijk dat Poetin nog een gesprekspartner kan blijven bij eventuele vredesoverleggen tussen Rusland en Oekraïne. ‘Wat iedereen in de internationale gemeenschap zich moet beseffen is dat de uitkomst van de onderhandelingen aan de Oekraïners is. Het gaat erom wat zij willen, zij beslissen over de toekomst van hun land’, aldus Johnson.

De Britse premier zegt dat hij klaar is om de druk op Rusland lang hoog te houden. ‘De sancties werken nu al’, constateert hij. Het is volgens Johnson belangrijk dat Europa snel stopt met het gebruiken van Russische olie en gas.

Volgens Johnson moet er worden gerekend op nog veel meer vluchtelingen en een grotere humanitaire crisis in Oekraïne. ‘Het aantal vluchtelingen kan oplopen tot miljoenen.’ Het Verenigd Koninkrijk trekt 220 miljoen pond (263 miljoen euro) uit voor humanitaire hulp. Ook worden de nareisregels verruimd, waardoor ongeveer 200.000 Oekraïners zich bij familie in het Verenigd Koninkrijk kunnen voegen.