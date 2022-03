Beurzen verder omlaag door oorlog in Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen zakten dinsdag dieper in het rood door de oorlog in Oekraïne. De vrees dat de zware sancties van het Westen tegen Rusland ook een grote impact zullen hebben op de wereldeconomie hield de markten in de greep. Ook de opmars van een groot Russisch militair konvooi richting de Oekraïense hoofdstad Kiev zorgde voor terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent lager op 719,45 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 1011,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 2,3 procent. Londen hield het verlies beperkt tot 0,7 procent.

In Moskou blijft de beurs de hele week dicht. Alleen de handel in vreemde valuta gaat voorlopig door. De Russische roebel steeg licht in waarde na de koersval een dag eerder die volgde op de zwaardere sancties tegen Rusland.

Adyen

Fintechbedrijf Adyen (min 5,8 procent) was de grootste daler in de AEX. Chiptoeleverancier ASMI volgde met een verlies van dik 4 procent na een forse verlaging van het koersdoel door Deutsche Bank. Ook ING (min 3,7 procent) zette de daling voort. De bank raakte maandag al bijna 8 procent kwijt door de zware sancties tegen de Russische bankensector. Ook andere grote Europese banken gingen opnieuw omlaag. Techinvesteerder Prosus voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,7 procent.

Shell verloor 1,2 procent. Het olie- en gasconcern trekt zich grotendeels terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee volgt Shell het voorbeeld van het Britse BP en het Noorse Equinor, die ook afscheid nemen van samenwerkingen met Russische staatsbedrijven. De boekwaarde van de Russische belangen bedraagt zo’n 2,7 miljard euro en Shell verwacht een verlies te lijden op de verkoop. Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies liet weten niet langer geld te steken in nieuwe energieprojecten in Rusland. Het aandeel zakte 3 procent in Parijs.

Bayer

In de MidKap sloot de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost de rij met een verlies van 8,6 procent. Post- en pakketbezorger PostNL, die maandag met cijfers kwam, stond bovenaan met een plus van 2,9 procent.

Chemieconcern en farmaceut Bayer won ruim 1 procent in Frankfurt na goed ontvangen jaarcijfers. De Duitse webwinkel Zalando en maaltijdboxenbedrijf HelloFresh, die ook met cijfers kwamen, zakten daarentegen 4 procent en 8 procent. Deutsche Post DHL verloor 3 procent. De pakketvervoerder staakt het transport naar Rusland.

De euro was 1,1179 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,1 procent meer op 98,68 dollar en Brentolie werd 3,5 procent duurder op 101,35 dollar per vat.