Sancties veranderen houding Rusland richting Oekraïne niet

Peskov zei verder dat er geen sprake is van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij verwees alle vragen over de oorlog door naar het ministerie van Defensie. Hij wilde ook niet zeggen of Rusland vindt dat Oekraïne wordt geregeerd door nazi’s. Dat is een standpunt dat Rusland al vaak heeft uitgesproken.

‘Zelenski is de rechtmatige president van Oekraïne’, aldus Peskov. Volgens de woordvoerder zijn er nog geen plannen voor een gesprek tussen Zelenski en Poetin. Het overleg tussen beide landen gaat volgens hem nog gewoon door. ‘Het is nog te vroeg om in te schatten waar we staan na de gesprekken.’