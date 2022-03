Tata Steel plaatst geluidsdemper bij de nieuwe oven

Tata Steel plaatst een geluidsdemper bij een nieuwe oven in de staalfabriek. De nieuwe oven wordt in gebruik genomen in de Warmbandwalserij 2, waar plakken staal worden opgewarmd, uitgewalst en daarna worden opgerold.

Volgens de dorpsraad van Wijk aan Zee maakt de walserij nu al veel lawaai. Met de nieuwe oven worden er dikkere rollen staal verwerkt, waardoor de kans op lawaai nog groter is, aldus de raad. Daarom had de dorpsraad aan Tata Steel gevraagd om een geluidsdemper te plaatsen. De staalfabriek maakt dinsdag bekend dat de geluidsdemper geplaatst zal zijn voordat de nieuwe oven in gebruik wordt genomen.

Tata Steel plaatst de geluidsdemper in de bijbehorende schoorsteen van de nieuwe oven. Marco Workel, directeur op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu bij Tata Steel, zegt dat het bedrijf de oplossing voor een geluidsdemper een goed idee vindt. ‘De zorgen willen we wegnemen voor we de nieuwe installatie in gebruik nemen.’

De raad had eerder aan de rechter en de overheid gevraagd om een geluidsdemper te verplichten, vanwege de schadelijkheid van geluidsoverlast voor de volksgezondheid. Hier gingen de overheid en rechter niet in mee. Dat Tata Steel na het verzoek van de raad alsnog een geluidsdemper installeert, vindt de dorpsraad ‘prijzenswaardig’. De raad hoopt dat deze vorm van maatregelen nemen de ‘Tata Steel-nieuwe-stijl’ is.