Groeitempo industrie eurozone neemt iets af in februari

Het groeitempo van de industrie in het eurogebied is in februari licht afgenomen. Dat meldt de Britse marktonderzoeker IHS Markit op basis van definitieve cijfers. De vraag naar goederen in het eurogebied blijft volgens economen van IHS Markit sterk nu Europa de omikrongolf achter zich laat, maar de hoog oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne vormen wel een bedreiging.