Rusland blijft in Oekraïne tot doelen zijn bereikt

Rusland blijft in Oekraïne tot alle doelen zijn bereikt, zegt minister van Defensie Sergej Sjojgoe dinsdag. De minister zegt dat het streven is om Oekraïne te demilitariseren en te ontdoen van ‘nazi’s’.

‘Rusland beschermt zichzelf ook tegen militaire dreiging die is gecreëerd door het Westen’, zei Sjojgoe. Het is volgens de minister niet de bedoeling Oekraïne te bezetten.

De Britse premier Boris Johnson zei tijdens een bezoek aan Polen dat het Westen de sancties in stand houdt zolang als nodig is. ‘Rusland heeft onze eenheid onderschat. De sancties hebben nu al een dramatisch effect en we zijn klaar om die aan te scherpen.’