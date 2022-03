Ruim 660.000 mensen gevlucht uit Oekraïne

Er zijn ook veel Oekraïners die in eigen land op zoek zijn naar een veilig heenkomen. Op meerdere plekken vinden dinsdag explosies en beschietingen plaats, waaronder in havenstad Marioepol en een militaire basis in Ochtirka, circa 300 kilometer ten oosten van hoofdstad Kiev. Ruim 100 burgers zijn omgekomen in de eerste dagen van de Russische invasie, meldden de Verenigde Naties maandag.

