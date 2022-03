Aanvraag tegemoetkoming grensoverschrijdend gedrag turnen kan nu

Gymsporters die tijdens hun topsportcarrière slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag kunnen nu een financiële tegemoetkoming aanvragen. Die is 5000 euro en ‘is bedoeld als erkenning voor het leed’, aldus de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) bij de bekendmaking.

Turners die lid waren van de KNGU kunnen tot en met 30 september het geldbedrag online aanvragen. Zij moeten over langere tijd wekelijks minstens dertig uur getraind hebben, zijn uitgekomen op het hoogste niveau en ‘door langdurig grensoverschrijdend gedrag op jonge leeftijd zoveel last hebben van fysieke, psychische en/of morele klachten dat hun maatschappelijke ontwikkeling hierdoor is belemmerd’.

Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) handelt de aanvragen af, in opdracht van de KNGU.

De tegemoetkoming werd aanbevolen door de adviescommissie integriteit en ethiek van sportkoepel NOC*NSF en tevens in het rapport Ongelijke Leggers, waarin grootschalige misstanden in de gymsport werden aangetoond. Vorig jaar werd dit bedrag al aangekondigd.