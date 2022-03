Diplomaten verlaten zaal bij videoboodschap Lavrov

De Oekraïense ambassadeur en diplomaten van andere landen hebben de zaal verlaten toen een videoboodschap van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov werd afgespeeld bij een conferentie over ontwapening in Genève. Het weglopen was een protest tegen de Russische invasie van Oekraïne.

Lavrov zou eigenlijk naar de conferentie toevliegen, maar dat kon niet meer door het sluiten van het Europese luchtruim voor Russische vliegtuigen. Hij zei dinsdag dat de NAVO geen militaire bases moet bouwen in voormalige Sovjet-landen en dat Amerikaanse nucleaire wapens weg moeten uit Europa.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba sprak de conferentie ook toe via een videoverbinding. Hij zei dat Rusland oorlogsmisdaden pleegt in Oekraïne. Kuleba noemde het bombardement op Charkov als voorbeeld. Daar worden burgerdoelen aangevallen met Russische raketten

In Genève wordt een door de Verenigde Naties gesteunde ontwapeningsconferentie gehouden waar verscheidene landen aan deelnemen, inclusief de Verenigde Staten. Er staat een zitting ‘op hoog niveau’ gepland. Het neutrale Zwitserland is geen lid van de EU, maar volgt op de meeste punten het beleid van de unie. Genève is een diplomatieke hoofdstad geworden omdat er van 1919 tot 1946 de Volkenbond was gevestigd, een voorloper van de VN.