Zelenski spreekt extra sessie EU-parlement ‘en de wereld’ toe

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zal via een videoverbinding spreken tot het Europees Parlement, dat vanaf 12.30 uur in een speciale plenaire zitting bijeen komt. Dat twittert de voorzitter van het EU-parlement Roberta Metsola. ‘President Zelenski en parlementsvoorzitter Ruslan Stefantsjoek zullen deelnemen en de wereld toespreken’, aldus Metsola.

De extra plenaire vergadering in Brussel is volledig gewijd aan de Russische invasie van Oekraïne. Ook de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders Charles Michel schuiven aan. Het parlement zal ook stemmen over een resolutie waarin de militaire agressie van Rusland tegen en de inval in Oekraïne scherp worden veroordeeld, evenals de betrokkenheid van Belarus.

Het exacte tijdstip waarop Zelenski spreekt is nog niet bekend.