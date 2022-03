Politie zoekt nog 4 verdachten overval waardetransport Amsterdam

De politie zoekt nog vier verdachten van de gewapende roofoverval op een waardetransport van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, in mei vorig jaar. De politie toont dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden van de vier nog voortvluchtige overvallers.

Een woordvoerster van de politie wil nog niet veel kwijt over de beelden, behalve dat ze op 19 mei 2021 onder meer op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord zijn gemaakt. Op de beelden staan drie verdachten van wie de politie de identiteit nog niet kent. De identiteit van de vierde verdachte is wel bekend, maar de politie is nog op zoek naar hem en roept de hulp van het publiek in om zijn verblijfplaats te achterhalen.

Op 19 mei vorig jaar werd bij het bedrijf op de Meeuwenlaan een waardetransportauto van Brink’s overvallen. Daarbij schoten de overvallers in de lucht met automatische wapens. Binnen werden medewerkers van Schöne vastgebonden. De daders gingen ervandoor met een buit van 14,5 miljoen euro, waarvan een deel nog zoek is.

Ze vluchtten in meerdere auto’s naar het dorp Broek in Waterland, boven Amsterdam, achtervolgd door een grote politiemacht. In een weiland in dat dorp schoot de politie een 47-jarige overvaller (een Fransman) dood en hield zij zes anderen aan. In november arresteerde de politie in België nog een 20-jarige vrouwelijke verdachte en in Frankrijk een 44-jarige Parijzenaar. De vrouw zit niet vast, de Fransman wel. Daarmee zitten zeven verdachten vast.