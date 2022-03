Orkest München ontslaat Russische chef-dirigent Valeri Gergiev

Het Münchner Philharmoniker orkest heeft de Russische chef-dirigent Valeri Gergiev ontslagen vanwege zijn vriendschap met Vladimir Poetin en omdat hij weigerde afstand te nemen van de Russische inval in Oekraïne. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest staat voor dezelfde beslissing, want daar is Gergiev ook aan verbonden.

De 68-jarige Rus had een ultimatum gekregen om zich voor maandagavond uit te spreken tegen de Russische agressie in Oekraïne. Dat deed hij niet, meldt burgemeester Dieter Reiter. "Dit was een helder signaal voor het orkest, het publiek en de stedelijke politiek dat verdere samenwerking onmogelijk is", aldus de burgemeester. In Rotterdam kreeg de Rus eind vorige week ook een ultimatum zich op korte termijn uit te spreken.

Gergiev kwam in 2014 ook al in opspraak, toen hij samen met andere kunstenaars een petitie ondertekende voor de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim door Rusland. Toch werd hij in 2015 aangesteld in München als chef-dirigent.

Het Rotterdamse orkest heeft al lang banden met de Russische dirigent. Rotterdam Philharmonic Festivals organiseert sinds eind vorige eeuw het Gergiev Festival. De Rus is het zelf begonnen, toen hij nog chef-dirigent was van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

De Duitse agent van Gergiev heeft de samenwerking ook al verbroken.