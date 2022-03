Franse regering voorziet ineenstorting economie Rusland

Le Maire zei ook dat er in Frankrijk een speciale onderzoekseenheid komt ‘om elke Russische oligarch in Frankrijk te identificeren’. Dan kunnen hun tegoeden en bezittingen worden bevroren en in beslag genomen worden, aldus de bewindsman. ‘Zo zullen we het hart van de Russische macht treffen.’

De regering van de Russische president Vladimir Poetin stoelt voor een belangrijke deel op de middelen en macht van steenrijke ondernemers en hun grote bedrijven. Zij worden oligarchen genoemd. Velen hebben vermogens uit Rusland naar het Westen gesluisd.