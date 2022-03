Beurzen blijven terughoudend door oorlog in Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag kleine verliezen zien. Beleggers bleven voorzichtig door de oorlog in Oekraïne en de onzekerheid over de economische impact van de zware sancties van het Westen tegen Rusland. Berichten dat de onderhandelingen over een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne in de komende dagen worden hervat zorgden daarbij voor enige hoop. Een groot Russisch militair konvooi zet ondertussen de opmars richting de Oekraïense hoofdstad Kiev voort.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de min op 725,25 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1022,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent.

De aandelenbeurs in Moskou blijft de hele week dicht. Alleen de handel in vreemde valuta gaat voorlopig door. De Russische roebel toonde wat herstel na de koersval een dag eerder die volgde op de zwaardere sancties tegen Rusland.

Shell

Platenlabel Universal Music Group en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren de grootste dalers in de AEX, met minnen tot 3,8 procent. Staalconcern ArcelorMittal was koploper met een winst van 2,2 procent. ING daalde 0,5 procent. De bank raakte maandag al bijna 8 procent kwijt door de zware sancties tegen de Russische bankensector.

Shell verloor 0,3 procent. Het olie- en gasconcern trekt zich grotendeels terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee volgt Shell het voorbeeld van het Britse BP en het Noorse Equinor, die ook afscheid nemen van samenwerkingen met Russische staatsbedrijven. De boekwaarde van de Russische belangen bedraagt zo’n 2,7 miljard euro en Shell verwacht een verlies te lijden op de verkoop. Ook krijgt Shell een nieuwe financieel directeur. Sinead Gorman volgt per 1 april Jessica Uhl op, die vertrekt vanwege de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen.

Heijmans

Heijmans klom 0,4 procent. De bouwer heeft een voorlopige gunning gekregen van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. De opdracht levert Heijmans een omzet van circa 150 miljoen euro op.

Chemieconcern en farmaceut Bayer won 2,5 procent in Frankfurt na goed ontvangen jaarcijfers. De Duitse webwinkel Zalando en maaltijdboxenbedrijf HelloFresh, die ook met cijfers kwamen, zakten daarentegen rond 4 procent.

De euro was 1,1214 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder. De prijs van Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 97,54 dollar per vat. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 100,16 dollar per vat.