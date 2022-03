Duitse winkels worstelen volgens onderzoek met bevoorrading

De problemen in de toeleveringsketens bij Duitse winkels zijn in februari alleen maar verergerd. Ruim driekwart van de detailhandelaren kampt met niet ontvangen goederen of vertragingen, blijkt uit nieuw onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksinstituut Ifo. Een maand eerder speelden de problemen nog bij ruim 57 procent van de winkeliers in de grootste economie van Europa.