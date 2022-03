Zalando profiteert van thuiswinkelen in 2021 en groeit fors

Zalando wist vorig jaar tien miljoen nieuwe klanten te bereiken. Het bedrijf heeft nu naar eigen zeggen meer dan 48 miljoen actieve klanten in 23 landen. Die plaatsten gemiddeld meer dan vijf bestellingen per persoon. Voor Nederland afzonderlijk zijn er geen cijfers bekendgemaakt.

De omzet steeg vorig jaar met 30 procent tot 10,4 miljard euro. In 2020 groeide de omzet van Zalando nog met 23 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg in 2021 naar 468 miljoen euro, tegen 421 miljoen euro over 2020.

Het Duitse bedrijf verwacht dit jaar minder snel te groeien. Zalando rekent erop de omzet in 2022 met een vijfde te verhogen naar 12,3 miljard euro. Bij die voorspelling zijn eventuele negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne niet meegenomen. Het bedrijf is overigens niet actief in dat land maar wel in onder meer Estland, Letland en Litouwen.