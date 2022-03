Renteverhoging Kirgizië mede vanwege oorlog in Oekraïne

De centrale bank van Kirgizië heeft de rente in het Centraal-Aziatische land flink verhoogd. Volgens de instelling in Bishkek was ingrijpen niet alleen nodig omdat de inflatie wereldwijd hard is opgelopen, maar ook vanwege nieuwe geopolitieke risico’s als gevolg van de nauwe economische banden van de voormalige Sovjetstaat met Rusland.

De stap laat zien dat de Russische inval in Oekraïne ook economische impact kan hebben in andere landen die vroeger deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie. Het onder meer aan Tadzjikistan en China grenzende Kirgizië is weliswaar geen buurland van Rusland, maar de economie is toch nog sterk verweven met die van de Russen.

Het belangrijkste rentetarief gaat er van 8,5 naar 10 procent. Daarmee grijpt de Kirgizische centrale bank niet zo hard in als de Russische centrale bank onlangs. Om de koersval van de Russische roebel en hogere inflatie tegen te gaan, is het belangrijkste rentetarief in Rusland verhoogd van 9,5 procent naar 20 procent. Eigenlijk had de Russische centralebankbaas Elvira Nabiullina zelfs nog met een krachtigere actie willen komen. Maar ze heeft toegegeven dat de internationale sancties richting de centrale bank dat verhinderden. Zo kon niet worden voorkomen dat de roebel maandag fors aan waarde inleverde.