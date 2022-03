HelloFresh groeit flink in 2021 en sluit af met recordkwartaal

Maaltijdboxenbedrijf HelloFresh is vorig jaar flink gegroeid. De van oorsprong Duitse onderneming leverde in totaal bijna een miljard maaltijden af in zeventien landen. Met name in de laatste maanden van 2021 was sprake van topdrukte en in dat kwartaal boekte HelloFresh een recordomzet. Restaurants in verschillende landen waren toen gesloten vanwege lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen.