Heijmans gaat snelweg A1 verbreden tussen Apeldoorn en Twello

Het is de bedoeling dat de weg straks deels drie en deels vier rijstroken telt in beide richtingen. Ook zal Heijmans onder meer knooppunt Beekbergen en verschillende aansluitingen van de weg aanpakken. Aan de werkzaamheden, die voorlopig zijn gegund aan Heijmans, wordt nog dit jaar begonnen en de klus is als het goed is in 2025 klaar.

Het is niet voor het eerst dat Heijmans werkt aan het verbeteren van de A1. Eerder kreeg de onderneming uit Rosmalen al de verbreding van de weg tussen Twello en knooppunt Azelo aangewezen. Dat werk is vorig jaar opgeleverd. Volgens Heijmans zal straks hetzelfde team worden ingezet, zodat er bij de uitvoer van de klus geprofiteerd kan worden van eerder opgedane ervaring.