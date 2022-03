Boeing sluit kantoor in Kiev en legt campus in Moskou stil

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft zijn kantoor in Kiev gesloten vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarnaast zijn de werkzaamheden op de trainingscampus van het Amerikaanse concern in Moskou tijdelijk stilgelegd.

Wat de Russische inval in Oekraïne op de langere termijn betekent voor de banden van Boeing met de regio is niet duidelijk. Een woordvoerster sprak van ‘gepauzeerd’ maar trad in antwoorden op vragen van persbureau Bloomberg niet in detail. Ook is niet duidelijk hoeveel medewerkers van Boeing er precies aan de slag waren op de betreffende vestigingen. Wereldwijd telt het concern meer dan 140.000 medewerkers.