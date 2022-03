Grote filmstudio’s tonen geen nieuwe films in Rusland om invasie

Een aantal grote filmstudio’s laat geen nieuwe films in bioscooppremière gaan in Rusland. Het is een reactie op de grootschalige invasie van Oekraïne. Disney was de eerste die tot het besluit kwam en daardoor zal de Pixarfilm ‘Turning Red’, over een meisje dat verandert in een reuzenpanda, voorlopig niet te zien zijn in Rusland. Filmstudio’s Warner Bros en Sony brengen ook geen nieuwe films uit in het land.