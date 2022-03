Biden houdt eerste State of the Union-toespraak

De Amerikaanse president Joe Biden houdt zijn eerste State of the Union. In deze ‘troonrede’ voor leden van het Amerikaanse parlement zet het staatshoofd de belangrijkste plannen uiteen. De verwachting is dat de oorlog in Oekraïne veel aandacht krijgt.

Het is voor het eerst dat de belangrijke toespraak in maart wordt gehouden. Doorgaans gebeurt dat in januari of februari. Biden werd in januari vorig jaar beëdigd, maar in het eerste jaar van een nieuwe president is er geen State of the Union omdat die dan pas net in functie is.

Biden begint zijn toespraak dinsdag om 21.00 uur lokale tijd, dan is het in Nederland woensdag 03.00 uur ‘s nachts.