Ministers van Financiën G7-landen praten over crisis Oekraïne

De ministers van Financiën van de landen van de G7, de groep rijke industrielanden die bestaat uit de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk, komen digitaal bijeen om over de situatie in Oekraïne te praten. Mogelijk komen de landen tot een akkoord over extra steun aan Oekraïne. De Europese Unie is ook altijd vertegenwoordigd in het overleg.