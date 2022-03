Nieuwe abonnementszender Viaplay gaat van start

De nieuwe abonnementszender Viaplay is vanaf dinsdag verkrijgbaar in Nederland. De streamingdienst heeft fors geïnvesteerd in sport met bijvoorbeeld de rechten op de Formule 1, de Bundesliga en vanaf het volgende seizoen ook de Premier League. Daarnaast gaat Viaplay series en films aanbieden waarvoor het de afgelopen dagen nog een aantal nieuwe contracten afsloot. Ook gaat het van oorsprong Zweedse bedrijf eigen series ontwikkelen.

Daarmee gaat Viaplay de concurrentie aan met allerlei inmiddels gevestigde namen zoals betaalzender ESPN en streamingdiensten als Netflix, Videoland en Disney+. Binnenkort komt daar HBO Max bij. Het bedrijf wil honderdduizenden klanten aan zich binden in zijn eerste jaar op de Nederlandse markt.

Volgens marktonderzoeker Telecompaper is dat zeker realistisch. Zo’n 350.000 huishoudens zouden dit voorjaar al een abonnement nemen, waarbij vooral de Formule 1 een belangrijke reden is om te gaan betalen. Voorheen profiteerde Ziggo van de aantrekkingskracht die de autosport had sinds Max Verstappen daarin om de prijzen meerijdt. Alleen voor Eredivisie-voetbal is een grotere betalingsbereidheid onder Nederlandse consumenten, stelt Telecompaper.