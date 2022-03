Staatssecretaris Defensie schrikt van achterstanden in kazernes

De Nederlandse krijgsmacht is niet opgewassen tegen het Russische leger. Dat was de boodschap aan de nieuwe staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD) tijdens een werkbezoek bij de Koninklijke Marine in Den Helder, waar De Telegraaf verslag van doet. "Ik kom op plekken waarvan ik denk: jeetjemina, laten we onze mensen hier werken? Het voelt superongemakkelijk dat ik hier nu al een maand verantwoordelijk voor ben", zegt Van der Maat tegen de krant.

De staatssecretaris belooft beterschap. 'Ik ga als een malle aan de slag om alle achterstanden weg te werken. Zorgen voor voldoende munitie, materieel en getraind personeel is nu meer dan ooit nodig. Onze NAVO-bondgenoten moeten op ons kunnen rekenen", zegt hij in De Telegraaf.

Concentreren van locaties is volgens de staatssecretaris de oplossing. Dat betekent dat er kazernes zullen moeten sluiten, maar hij zegt tegen de krant dat er nog geen besluit is genomen om welke en hoeveel locaties het gaat. "Het hele programma kan wel tien tot vijftien jaar duren. Maar iedere euro die we te veel moeten uitgeven aan vastgoed kunnen we niet stoppen in nieuw materieel en het aanvullen van de munitievoorraden", aldus Van der Maat in De Telegraaf.